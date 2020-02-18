Avrupa Libya’ya deniz gücü gönderecek

Akdeniz’deki silah kaçakçılığı trafiğini kontrol etmek için bölgeye donanma gücü göndermeyi planlayan Avrupa Birliği plan için harekete geçti.

Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borrell iç savaştaki Libya’nın kaderinin Türkiye ve Rusya’ya bırakılamayacağını belirttiği açıklamasında “Libya’ya silah akmasını engelleyeceğiz” denildi.

Mart ayında başlaması beklenen ‘Sophia Operasyonu’ adlı operasyonun uluslararası sularda olacağı ve donanma gücünün Libya ya da Mısır karasularına girmeyeceği açıklandı.

Vira Haber