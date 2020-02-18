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Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi yok ettik

Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi yok ettik

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını duyurdu.

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Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını duyurdu.

Sputnik’in aktardığına göre facebook hesabından bir açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıkladı. Olayla ilgili henüz Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Vira Haber

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