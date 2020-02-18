Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını duyurdu.

Sputnik’in aktardığına göre facebook hesabından bir açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıkladı. Olayla ilgili henüz Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Vira Haber