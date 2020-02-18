En büyük yüzer havuz teslim edildi

Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile HAT-SAN arasında imzalanan sözleşmeyle inşa edilen, Türk Loydu Klaslı askeri yüzer havuz tamamlandı. Türk Loydu tarafından klas sertifikası teslim edilen yüzer havuz; 175 metre boy, 42 metre genişliği ve 10.000 ton kaldırma kapasitesi ile daha önce Türkiye’ de yapılmış en büyük yüzer havuzlardan bir tanesi olma özelliğine sahiptir.

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