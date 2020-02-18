DTO Aliağa Şubesi’nden çevreci proje

Bu kapsamda “Başaran 2” isimli gemi, Aliağa’da yaşanacak olumsuz deniz kirlenmelerine karşı görev yapacak.

Geminin açılışı sonrası katılımcılara Başaran-2’yi tanıtan Mavi Deniz Marine Environmetal Protection Services Co. Yönetim kurulu Başkanı Ali Altuntop, konuşmasında şunları dile getirdi: “Firmamızda Başaran-2 gibi 15 adet gemi bulunmakta. İzmir’de ve Kocaeli’de deniz temizliği bizimle başladı. İzmir’de rahmetli Ahmet Piriştina döneminde 12 yıl önce bir gemiyi verdik. İzmir’de 12 yıl görev yaptı. Şu an Aydın’da, Bursa’da, Hatay’da ve Suriye sınırında Samandağı'nı da gemilerimiz temizliyor. Son 10 yılda Türkiye'de deniz unutuldu. Denizler, göller ve dereler temizlenmiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili demek yetmiyor. Fethiye, Göcek ve Marmaris’te öyle bir atık alım gemisi yok. Ama 15 bin yat tur yapıyor. Kimse kusura bakmasın hizmet yoksa denizler elden gider. Tatil köylerinde 10 yıl sonra da fareler gezer. Turistler kaçmaya başladı. Aliağa’da Star Rafineri ve Tüpraş gibi büyük tesisler bulunmakta. Buraya yanaşan gemi gel çöpümü gel atığımı al dediğinde burada bir atık toplama gemisi yoktu. Biz buraya bu gemiyi getirdik. Ne için atıklar alınsın diye. Yasa var kanun var ama maalesef uygulama yok.” dedi.

Konuşma sonrası katılımcılar gemiyi gezdiler.

Vira Haber