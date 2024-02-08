DİSKİ 4 Kırsal Mahallenin İçme Suyu İhtiyacını Karşılamak İçin Çalışma Başlattı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. Ekipler, Kulp ilçesine bağlı Hamzalı, Salkımlı, Kayahan mahalleleri ile İnkaya Mahallesine bağlı Keş ve Navdeş mezralarının içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışmalara başladı.

DİSKİ, Hamzalı Mahallesi ve bağlı mezralarda içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Sinda Çayı kıyısında keson kuyu açtı. Ekipler, kuyu bağlantısı için yaklaşık 5 bin metre terfi hattı ve 200 metrekare hacimli su deposu ile mezralara su depoları için proje çalışmalarını tamamladı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Hamzalı Mahallesi ve bağlı mezralarda çalışmalar başlatılacak. İlçenin Salkımlı Mahallesi ve bağlı mezraların içme suyu ihtiyacının karşılanması için başlattığı projeyi kısa sürede tamamlayacak olan DİSKİ, Balurka Çayı kıyısında yapacağı keson kuyu ve terfi hattı ile bölgeye kesintisiz içme suyu verilmesini sağlayacak.

DİSKİ, İnkaya Mahallesine bağlı Keş ve Navdeş mezralarına içme suyu sağlanması amacıyla yaklaşık 3 bin metre yeni şebeke hattı için gerekli çalışmaları tamamladı. DİSKİ Genel Müdürlüğü, Kayahan Mahallesi ile Nevalagarısa mezrasının içme suyu ihtiyacını karşılamak için proje çalışmalarını başlattı. Badıkan bölgesindeki hat üzerinden kaynak sağlayacak olan DİSKİ, çalışmalar neticesinde Kayahan merkez ve Nevalagarısa mezrasının içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Vira Haber