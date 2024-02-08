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TCG Burgazada Deniz Muhafızı Komutasını Devraldı

TCG Burgazada Deniz Muhafızı Komutasını Devraldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Burgazada’nın 5 Şubat’ta Mersin limanında ‘NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1’nın komutasını devraldığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, “TCG Burgazada, 05 Şubat tarihinde Mersin limanında ‘NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1’ komutasını devraldı. Bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatına yönelik Doğu Akdeniz’de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatının birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber 

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