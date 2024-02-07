Diyarbakır’da Kaçak Avlanmada Kullanılan 500 Metre Ağ Ele Geçirildi

Su ürünleri avcılığına getirilen yasaklamalara yönelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından yürütülen denetimler ocak ve şubat aylarında devam ediyor. İlçede bulunan Dicle Barajı’nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim personeli ve İl Jandarmaya bağlı Çevre Koruma Timi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ile yapılan denetimde sahipsiz, suya atılmış halde bulunan 500 metre misina ağa el konularak sudan çıkartılıp imha edildi.

Vira Haber