Akdeniz'de Balık Bereketi

Akdeniz'de 15 Eylül'den itibaren avlanma yasağının kalkmasıyla tezgahlar balıkla dolarken, fiyatlarda da düşüş devam ediyor. Balık çeşitliliği açısından zengin denizlerden biri olan Akdeniz'de havaların güzel gitmesinden dolayı balık bolluğu yaşanıyor. Balıkçı esnafı, vatandaşları ucuz balık tüketmeye çağırdı. Özellikle Akdeniz'in hamsisi olarak bilinen sardalyanın kilo fiyatının 60 ile 70 TL arasında değiştiğini belirten balıkçılar, bu balığın omega 3 açısından da zengin olduğunu ifade etti.



"Kilogramını 60-70 liraya, hatta 50 liraya bile veriyoruz"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, Akdeniz'de 15 Eylül itibarıyla av yasağının kalktığını hatırlattı. Akdeniz’in balık çeşitliliği açısından zengin bir deniz olduğunu belirten Polat, tezgahlarda sardalya, çupra, levrek, barbun, mezgit, kefal, istavrit gibi çeşitli balıkların yer aldığını ifade etti. Pazarda ayrıca kalamar, karides, havyar gibi çeşitlerin de yer aldığını vurgulayan Polat, “Mevcut tarih itibarıyla en bol balık Mersin ve Akdeniz’in incisi sardalyadır. Karadeniz’de nasıl hamsi meşhur ise burada da sardalya meşhurdur. Şu an kilogramını 60-70 liraya, hatta 50 liraya bile veriyoruz. Halkımızı omega-3 açısından en zengin balık çeşidi olan sardalya tüketmeye davet ediyoruz” dedi.



"Şu an bolluk ve bereket var"

Balığın diğer gıda ürünleriyle karşılaştırıldığında ucuz olduğuna değinen Polat, pazardaki balık fiyatları hakkında da bilgi verdi. Vatandaşlara "ucuz balık tüketin" çağrısında bulunan Polat, şöyle devam etti:

“Deniz balıkçılığımız şu anda kültür balıkçılığından daha uygun ve ucuz. Çupra ve levrek kilogramı yaklaşık 200 liraya satılıyor. Hatta 190, 180 lira civarında da gidiyor. Sardalya 60 lira , hamsi 70 ila 80 lira arası, kefal 70-80 lira, barbun 100 lira, gümüş 100 ila120 lira arasında satılıyor. Akdeniz’de genelde havalar iyi gittiği için şu an bolluk ve bereket var. Sıcak hava devam ettiği sürece fiyatların giderek düştüğünü göreceğiz.”

Balık pazarında dere ve ırmaklarda yetişen yayın balığı bulunduğunu da vurgulayan Polat, yayın balığının kilogramını ise 100 liradan sattıklarını söyledi.



"Sardalyanın vitamini somondan fazladır"

Balık tüketiminin sağlık açısından önemine işaret eden Polat, “Öte yandan kamuoyunda yanlış bir algı var. Somonun vitaminin yüksek olduğu söyleniyor. Tam tersi sardalyanın vitamini somondan fazladır. İthal gelen somon genelde çiftliklerde yetiştiriliyor. Halkımız gelen balıkları doğal ortamında yetişen somon zannediyor. O somonları bize yollamıyorlar, kendileri tüketiyorlar. Onun için biz kendi balığımızı, yerli balığımızı yiyelim sağlıklı ve sıhhatli yaşayalım” diye konuştu.

