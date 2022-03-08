Döder 23 YIllık Geleneğini Gerçekleştirmek İçin Gün Saymaya Başladı

Delegasyon, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Program, 23. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Işık’ın Dernekleşmenin önemi, faaliyetler ve DÖDER’in amaçlarının anlatımıyla devam etti. Ardından 23. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri sözü devraldı. Akabinde komisyon başkanlarının konuşmalarıyla yıl içerisinde komisyonlarda yapılan etkinliklerin anlatılmasıyla delegasyonumuz devam etti.

23. Dönem 3. Delegasyon'un asıl konusu olan Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin mekan ve tarihinin denizci öğrencilere aktarılmasıyla öğrenciler büyük bir coşkuyla karşılayıp kongre tarihini ve mekanını öğrenmiş oldular. Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Kuşadası Seven Seas Sea Light Elite’de gerçekleştirilecek.

Denizci Öğrenciler Derneği yöneticileri bir bayrak yarışı olarak gördükleri bu organizasyon ve etkinlikleri taçlandırmak için yılın son etkinliği olan Denizkızı Kongresi'ni gerçekleştirip yılı güzel bir şekilde kapatmayı planlamaktadır.

