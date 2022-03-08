Setur Marinaları I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Setur Marinaları, Hollanda merkezli International REC Standard Foundation tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını işletmeler ile tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı aldı. Şirket bunu Antalya, Ayvalık, Finike, Kalamış & Fenerbahçe, Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova marinalarında sağladığı elektrik enerjisi üretim ve dağıtım şirketinin yenilenebilir enerji standardıyla sağladı.

Setur Marinaları böylece 2021 yılı içinde 12.812 MWH değerinde yeşil enerji satın alımı yaparak Scope-2/Kapsam-2 elektrik dolaylı sera gazı emisyon değerlerini 5.970 ton eşdeğer CO2 oranında azaltarak, sıfıra indirmiş oldu. Aynı yıl marinacılık faaliyetlerinden kaynaklı toplam kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarında, 2020 yılına oranla, yaklaşık %90 sera gazı azaltımı gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2021 yılında Antalya, Ayvalık, Finike, Kalamış & Fenerbahçe, Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova marinalarında tükettiği elektriğin tamamının I-REC sertifikasyonu ile yüzde 100 yeşil enerji kaynaklarından sağladığını da belgelendirmiş oldu.

Doruk, “Yenilenebilir güneş enerjisi yatırımları ve enerji verimliliği projelerimize hız verdik”

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, Setur Marinaları’nın aldığı I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası ilgili yaptığı açıklamada “Denizi, doğayı seven ve ona saygı duyan denizciler olarak hizmet verdiğimiz marinalarımızın çevreyle dost olması için enerjiden geri dönüşüme pek çok alanda yıllardır çalışıyoruz. I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı aldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bu sertifikayı almamız çevrenin korunması için attığımız sürdürülebilirlik adımlarını belgelemek adına da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz Koç Holding Karbon Dönüşüm Programı’ndaki karbon salınımına ilişkin ‘2050 Karbon Nötr’ hedefine uyum çalışmalarımız ile 2022 yılında da tükettiğimiz elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yenilenebilir güneş enerjisi yatırımları ve enerji verimliliği projelerimize de 2022 yılı içinde hız vererek devam ediyoruz” dedi.

Setur Marinaları ayrıca ‘2050 Karbon Nötr’ adımlarını Paris Anlaşması’ndaki küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefini gerçekleştirebilmek için yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunun farkındalığıyla atıyor. Karbon nötr yol haritasında da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Amaç 13-İklim Eylemi” ve “Amaç 7-Erişilebilir ve Temiz Enerji” ilkelerinin rehberliğinde hareket ediyor.