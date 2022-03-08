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Rusya'dan Misilleme Tehdidi: Felakete Neden Olur

Rusya'dan Misilleme Tehdidi: Felakete Neden Olur

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı hakkında konuştu. Novak, "Avrupalı siyasiler, bizi Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya itiyorlar" dedi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğalgaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi. 

Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevk ediyor.

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