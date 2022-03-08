Ege İhracatçı Birlikleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İmzasını Atıyor

Eskinazi, EİB’nin UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imza sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dört milyardan fazla insanın, yalnızca genç olduğu, kadın olduğu veya her ikisi de olduğu için insanca bir iş, iyi bir sağlık hizmeti, iyi bir eğitim gibi temel fırsatlardan yoksun olduğuna dikkat çekiyor.

“Birliğimizce süreçleri iyileştirmek adına imzaladığımız; dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact ilkeleri doğrultusunda; sosyal adalet, sosyal sorumluluk, cinsiyet eşitliği, çevre başlıklarını hem kurum kültürümüzde hem de projelerimizle yaşatıyoruz. UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imza sürecimiz tamamlandı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine imzamızı atıyoruz.”

Türkiye’nin, kurumların 2022 ve sonrasında, kadınlara dair atması gereken adımların net ve belli olduğunu söyleyen Eskinazi, EİB’nin cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstlendiği görüşünde.

“Kadını ve anneyi, gelecek vizyonuna, eğitime, iş gücüne yakın tutmak, itibarlı bir Türkiye hedefinin ilk koşuludur. Ege İhracatçı Birlikleri’nde her iki çalışanımızdan biri kadın. Önceki dönem ile kıyaslandığında bu dönem Yönetim Kurullarındaki kadın temsilimiz yüzde 100 arttı. 4 İhracatçı Birliğimizde kadın Başkan Yardımcılarımız görev yapıyor. Nisan ayında yönetim kurullarımız yenilenecek. Bu yenilenmede kadın temsilinin artıp, EİB bünyesinde kadın başkanlarımızın yer alacağına inanıyorum.”

Gençlerin ve kadınların ihracata yönelmesi, çalışmalar yapması için 2020 yılında Genç İhracatçılar Konseyi’ni kurduklarını anlatan Jak Eskinazi, “Genç İhracatçılar Konseyi’nin yarıya yakını kadın ihracatçılarımıza ait. TİM Kadın Konseyi’nde de en büyük temsil, yani her 3 ihracatçıdan birisi Egeli kadın ihracatçılarımızdan oluşuyor. Global Compact’e ilk imza atan İhracatçı Birlikleri olduğumuz gibi aynı zamanda kadınlara ve gençlere yönelik bir mentörlük programı kurgulayan ilk Birlik de biziz. EİB Export-Up Mentörlük Programımız ile sürdürülebilir ihracat için kadın ve genç girişimcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.