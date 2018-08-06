DÖDER Deniz Ticaret Odası Meclisi'nde!

DÖDER 20 yıldır süre gelen dernek tarihi boyunca ilk kez Deniz Ticaret Odası Meclisi'nde sesini duyurma fırsatı buldu. DÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Var denizcilik sektörünün geleceğini oluşturacak günümüz denizci öğrencilerinin temsilcisi olarak konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında sektörün geleceği olan öğrencilerin öneri, istek ve sorunlarını sektör temsilcilerine aktardı. Sektör içerisinde yer almak adına kendini geliştiren denizci gençlerin donanımlarının artırılması ve sektör değerlerine daha fazla katkıda bulunabilmeleri amacıyla DÖDER yönetim kurulu başkanı şu sözleriyle sektör temsilcilerine iş birliği teklif etti ;

''Bizler Türkiye’deki bütün denizci öğrencilere ve denizcilik sektörüne hizmet etmek için çaba gösteren bir derneğiz. Sektör için kalifiye eleman olarak yetişecek bu öğrencilerin tüm arzu öneri ve sorunlarında desteklerimizi esirgemeden onlarla çalışmaktayız. Bu bağlamda üyelerimizin gözünde seslerine cevap olabildikçe daha da değerliyiz. Denizcilik sektörü için kendi gelişimleri adına çaba gösteren bu azimli gençlerin yanında olurken siz değerli camiamızın desteklerinizle bizim yanımızda olmanızı talep etmekteyiz. Sizler desteklerinizle bizi büyüttükçe bizde destek ve çabalarımızla daha donanımlı bireyler için emek vererek camiamızın temel taşlarını yeni,genç ve azimli öğrencilerle daha da büyüyerek ilerlemek adına destekleyeceğiz.

Sayın başkanım ve değerli büyüklerimiz bize bu platformda bu sunumu yapma imkanı vererek sizlere en objektif şekilde ulaşmamızı sağladığınız gibi tüm platformlarda bu ve benzeri bütün destek ve çabalarınızla bize avantajlar ve yardımlar sunmaya devam edin. Bizleri kullanın,değerlendirin ve kazan-kazan motifiyle bizleri desteklerken camiamız içinde yer alacak geleceğin çalışanları ve şimdinin öğrencilerini kendi perspektifinizden camiamıza hazırlama fırsatı bulun. ''

DÖDER Yönetim Kurulu Başkanı sözlerini derneğin 20. yıl hedefleri ile sürdürürken, geçtiğimiz yıl 19.su düzenlenen Denizkızı Kongresi tanıtım filmi ile sonlandırdı.

Vira Haber