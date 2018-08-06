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Lüks yatlar Bodrum’dan vazgeçemiyor

Lüks yatlar Bodrum’dan vazgeçemiyor

Bodrum ilçesine gelen ve yakıt ikmali yapılan dev yata, tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

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Özel bir şirket tarafından kiralandığı öğrenilen 90 metre uzunluğundaki Malta bayraklı "Phoenix 2" isimli süper lüks yat, Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirledi.

Büyüklüğüyle dikkati çeken yata yakıt ikmali yapıldığı belirtildi. İkmalin tamamlanmasının ardından Yalıkavak limanından ayrılan dev yat, Bodrum koylarına doğru hareket etti.

Yalıkavak, Gümüşlük, Koyunbaba, Çatalada ve Çavuşadası önlerinden geçen dev yata, mavi turdaki yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Yat üzerinde koyları seyreden misafirlerin bol bol fotoğraf çektiği gözlendi. Yatın Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Yunanistan'a hareket ettiği öğrenildi.

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Vira Haber

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