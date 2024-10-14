DÖDER Türkiye Turnesi Karadeniz Etabını Tamamladı

Turnenin Karadeniz ayağında Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki üniversiteleri ziyaret eden DÖDER, bu bölgede öğrencilerle bir araya gelerek derneğin denizcilik sektöründeki yerini ve önemini vurguladı.

Ziyaretler sırasında öğrencilerin sorunlarını dinleyen DÖDER yönetimi, öğrenci talepleri doğrultusunda rapor hazırladı. Yoğun ilgi ve sıcak karşılamalarla karşılaşan dernek yönetimi, katılım sağlayan üniversitelere teşekkürlerini iletti.

DÖDER Türkiye Turnesi, diğer bölgelerde de devam edecek. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin öğrencilerle buluşacağı tarihler ise şu şekilde:

14 Ekim 2024: Bitlis Eren Üniversitesi

16 Ekim 2024: İskenderun Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi

17 Ekim 2024: Akdeniz Üniversitesi

18 Ekim 2024: Yaşar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi

21 Ekim 2024: Katip Çelebi Üniversitesi

22 Ekim 2024: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

23 Ekim 2024: Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi

24 Ekim 2024: Yalova Üniversitesi

DÖDER, turne kapsamında öğrencilerle buluşarak denizcilik sektöründeki gelişmeleri aktarmaya ve öğrenci sorunlarına çözüm bulmaya devam edecek.

Vira Haber