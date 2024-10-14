DÖDER Türkiye Turnesi Karadeniz Etabını Tamamladı
Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER), 7 Ekim 2024 tarihinde başlattığı Türkiye Turnesi'ne hız kesmeden devam ediyor.
Turnenin Karadeniz ayağında Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki üniversiteleri ziyaret eden DÖDER, bu bölgede öğrencilerle bir araya gelerek derneğin denizcilik sektöründeki yerini ve önemini vurguladı.
Ziyaretler sırasında öğrencilerin sorunlarını dinleyen DÖDER yönetimi, öğrenci talepleri doğrultusunda rapor hazırladı. Yoğun ilgi ve sıcak karşılamalarla karşılaşan dernek yönetimi, katılım sağlayan üniversitelere teşekkürlerini iletti.
DÖDER Türkiye Turnesi, diğer bölgelerde de devam edecek. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin öğrencilerle buluşacağı tarihler ise şu şekilde:
- 14 Ekim 2024: Bitlis Eren Üniversitesi
- 16 Ekim 2024: İskenderun Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi
- 17 Ekim 2024: Akdeniz Üniversitesi
- 18 Ekim 2024: Yaşar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi
- 21 Ekim 2024: Katip Çelebi Üniversitesi
- 22 Ekim 2024: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
- 23 Ekim 2024: Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi
- 24 Ekim 2024: Yalova Üniversitesi
DÖDER, turne kapsamında öğrencilerle buluşarak denizcilik sektöründeki gelişmeleri aktarmaya ve öğrenci sorunlarına çözüm bulmaya devam edecek.
Vira Haber
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