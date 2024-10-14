Institute of Chartered Shipbrokers Türkiye’de Yeni Dönem Başlıyor

Mevcut başkan Bahadır Tonguç görevini devrederken, yerine Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şahin geçti. Aynı zamanda Supramar Shipping & Trading’in kurucularından olan Tonguç, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektup ile veda etti.

Son Katılım ve Veda Mesajı

Londra’da gerçekleşen Institute of Chartered Shipbrokers Kontrol Konseyi toplantısına son kez katıldığını belirten Bahadır Tonguç, bu toplantının sadece bir buluşma olmadığını vurguladı. Tonguç, “Denizcilik Liderliği Forumu’na ev sahipliği yaptık, ödül töreni ve unutulmaz bir gala yemeği ile günü sonlandırdık. Eski arkadaşlar ve meslektaşlarla yeniden bağlantı kurmak harika bir fırsattı,” dedi.

Tonguç, ICS Türkiye Başkanlığı sürecinde büyük bir aile gibi hareket ettiklerini belirterek, “Tek bir aile olarak hareket ettik ve olağanüstü işler başardık. ICS Merkez Ofisi’nden, özellikle ICS Direktörü Robert Hill, Matt Gilbert ve ekip arkadaşlarının destekleriyle daha fazla gurur duyamazdım” ifadelerini kullandı.

Görevi İsmail Şahin’e Devretti

Bahadır Tonguç, Institute of Chartered Shipbrokers Türkiye Şubesi başkanlığını değerli dostu İsmail Şahin’e devrettiğini açıklayarak, Şahin’in liderliğinde ICS Türkiye’nin daha büyük başarılara imza atacağından emin olduğunu söyledi.

"Sözümüz Senedimizdir" ile Yoluna Devam

Görevi sona eren Tonguç, hem Türkiye hem de Hollanda şubeleri arasında çalışmaya devam edeceğini belirtti ve ICS’in yönetim kademelerinde değişimlerin yaşanabileceğini, ancak kurumun özünün ve değerlerinin aynı kalacağını vurguladı. Son olarak, uluslararası başkanlık dönemi sona eren Kevin Shakesheff’e teşekkür ederken, yeni başkan Punit Oza’ya başarılar diledi.

ICS’in profesyonel denizcilik standartlarını belirlemedeki kararlılığı ve “Sözümüz Senedimizdir” desturuyla hareket eden Tonguç, bundan sonra da bu misyonu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.