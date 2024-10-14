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Kastamonu’da Palamut Bolluğu Yaşanıyor

Kastamonu’da Palamut Bolluğu Yaşanıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denize açılan balıkçılar kasa kasa palamutla döndü. Tanesi 75 ila 120 TL arasında satılan palamutlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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Kastamonu’da denize açılan balıkçılar palamut bolluğu yaşıyor. Karadeniz’de avlanan balıkçılar limana kasa kasa palamut ile döndü. Avlanan palamutlar sahilde vatandaşlara büyüklüğüne göre 75 ila 120 TL arasında satıldı. Vatandaşlar satılan balıklara yoğun ilgi gösterdi.

Vira Haber


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