DÖDER Türkiye Turnesine Devam Ediyor

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) 24. Dönemin en gözde etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirdikleri Türkiye Turnesinin karadeniz rotasını tamamlamış olup, turnenin geri kalanına tüm hızıyla devam etmektedirler.

Dernek yetkilileri ziyaret ettiği okuldaki öğrencilere dernek hakkında bilgi verdikten sonra öğrencilerin aklına takılan soru, öneri ve görüşleri cevaplandırarak etkinliği sürdürmektedir.

Karadeniz rotasının ilk gününde Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden dernek yetkilileri karadeniz rotasının devamında ikinci gün Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesini, üçüncü gün ise T.C. Recep Tayyip Erdoğan Turgut Kıran Denizcilik Fakültesini ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek Karadeniz rotasını tamamladılar. Turnenin ilk rotasında denizci öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan DÖDER 24. Dönem yönetiminin Karadeniz’den sonraki durağı ise Akdeniz Bölgesi Denizcilik Okulları.

Denizcilik öğrencileri DÖDER Yönetimini karşılamak için okullarında hazırlığa başlamışken büyük bir heyecan ile buluşma bekleyişi sürüyor!

