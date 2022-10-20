Berg Propulsion Eurasia, Bölge Ofisini Açtı

Berg Proupulsion Eurasia Genel Müdürü Mustafa Müslüm “Berg Propulsion olarak en iyi hizmeti sunmak için güçlü bir kadro ile yolu çıktık. İlerleyen zamanlarda yeni arkadaşlarımızın da katılımı ile dünya gemi inşaa sektöründe söz sahibi olan ülkemizin temsilcilerine en yakın desteği sağlamak üzere ekimizi daha da büyüteceğiz. Bölge ofisi olarak Türkiye’ye yakın olan Karadeniz ve Hazar bölgesi ülkelerindeki gemi inşaa faaliyetlerine yönelik çözüm desteğimizi de bu ofisten sağlayacağız. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Mustafa Müslüm, 2005 - 2013 yılları arasında İstanbul ve Dubai Berg Propulsion ofislerine liderlik etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü mezunu Müslüm, gemi sevk sistemleri konusunda 20 yılı aşkın tecrübesiyle Berg Propulsion ofisini yeniden ülkemize kazandırdı.

Berg Propulsion CEO’su Stefan Sedersten, Türkiye’nin dünya denizcilik sektöründe önemli bir Pazar payı olduğunu vurguladı. Berg Propulsion Eurasia bölge ofisimiz aracılığıyla müşterilerimize daha yakın hizmet vermekten mutluluk duyduğunu ekledi.