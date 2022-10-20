İMEAK DTO İskenderun Şubesi'nde Yönetim Belirledi

12 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen seçimin ardından bugün gerçekleştirilen toplantıda yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkanlığına Kemal Kutlu seçilirken Meclis Başkanlığına da Suphi Şaşati seçildi.

Yeni dönemde İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi yönetim kurulu ve meclis üyeleri şu üyelerden oluştu.

Yönetim Kurulu:

M. Kemal Kutlu (Yönetim Kurulu Başkanı), Mustafa A. Menteşoğlu, Özhan Akgünlü, Aydın Antakyalıoğlu, M. Selçuk Özer.

Meclis Üyeleri :

Suphi Şaşati (Meclis Başkanı), Mustafa Çamak, Erdinç Kaplan, İbrahim Halil Çetin, Erdoğan Kireççi, Şahin Temur, Hamdi Sönmez, Tuğay Genç, Bülent Kalkandelen, Sinan Samraoğlu, Celal Eren, Mustafa Çelikkılıç, Bülent Ok, Bekir Şengül, Munib Kavvasoğlu.

Seçimlerin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, önceki dönemden yapmış oldukları çalışmalardan örnekler verip bu dönemde İskenderun Körfezi deniz ticaretinin arttırılması ve deniz kültürünün kentte yeni bir kimliğe kavuşturulması için daha verimli bir çalışma gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Meclis Başkanı Suphi Şaşati ise; Türkiye’de deniz ticaretinde önemli bir konumda yer alan İskenderun'un daha da gelişmesi ve sorunların hızlıca çözülmesi için elbirliği ile çalışacaklarını ifade etti.