Doğa Katliamından Kurtulan Balıklar Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Hatay Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri denizlerde kontrollere devam ediyor. Bu çerçevede Degak-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri tarafından denizlerdeki sürdürebilir avcılığın devam etmesi ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılara yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olan Orfoz ve Lagos gibi türlerin korunması amacıyla çalışma gerçekleşti. Bu çalışmada 2023 yılı içerisinde denizlerimizde kullanılması yasak olan 140 kafes tespit edilip, içerisinde bulunan canlılar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Balıkların içerisinde mahsur kaldıkları kafesler, ekipler tarafından ele geçirildi.

Vira Haber