İzmir Sularında Göçmen Hareketliliği

Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 göçmen ve 1 Türk vatandaşı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak saat 01.40 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-38) tarafından kurtarıldı. Aynı gün saat 10.35’te ise, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik ekipleri, 24 Ocak saat 07.26 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmek isteyen 1 Türk vatandaşı yakalandı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Vira Haber