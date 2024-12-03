Doğal Akışı Değiştirilen ‘Dilkaya Deltası' Yok Oluyor

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan ve eşsiz ekosistemiyle doğaseverlerin uğrak noktası olan delta, son yıllarda artan tahribatla alarm veriyor. Özellikle, bölgede yapılan bilinçsiz müdahaleler sonucu Van Gölü'ne doğal akışı sağlayan deltada farklı bir yerden akış sağlanması, onlarca canlı türüne zarar veriyor. Dilkaya Mahallesi sınırları içinde yer alan delta, çeşitli kişi ya da gruplarca tahrip edilerek hem flora hem de fauna açısından geri dönülmez zararlarla karşı karşıya kaldı.

“Deltadaki sular Van Gölü'ne akmaya devam ediyor”



“Bölge korunarak turizme kazandırılabilir”

Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Muhlis Kaya ise delta alanının korunması gerektiğini dile getirerek, “Burası önemli sayıda kuş, kelebek ve farklı türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgedeki köylülerin bazı mülk arazilerinin su alanı içerisinde kalmasından dolayı, bu alanları boşaltarak kullanma talepleri olduğunu görüyoruz. Bu da deltayı tehdit eden faktörlerden biri. Buranın doğal yapısı, suyun yükselmesi ya da azalmasından etkilenmeyecek kadar güçlü bir ekosisteme sahip. Kapsamlı projelerle burası korunmalı ve turizme kazandırılmalıdır. Kuş gözlem noktaları, kano, su sporları, doğa yürüyüşleri ve kamp gibi birçok etkinlik için ideal bir alan. Bu etkinliklerle köylülerimiz ve doğaseverler hem ekonomik kazanç sağlayabilir hem de bu doğal alanın korunmasına katkıda bulunabilir” diye konuştu.

Vira Haber