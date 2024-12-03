Tayland'ın Güneyindeki Selde Can Kaybı 25'e Yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinde can kaybı artıyor. Tayland Afet Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Toplam 10 eyalette 664 binden fazla evin şiddetli yağış ve ani sellerden etkilendiği, yaklaşık 29 bin kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği aktarıldı.

Tayland Meteoroloji Dairesi ülkenin güneyinde şiddetli yağışın 5 Aralık'a kadar süreceğini belirterek özellikle dağ eteklerinde, su kenarlarında ve alçak bölgelerde ani sel ve su taşkınları meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vira Haber