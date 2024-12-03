Kırklareli’nde Balıkçılara Kota Denetlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hamsi balığına getirilen kota sonrası denetimler arttı. Kırklareli’nde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçı barınaklarında denetim yaptı. Denetimlere ekipler avlanan balıkların belirlenen boy ve ağırlıklara uygunluğu kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bakanlığın Su ürünleri Üretim planlamasına ait Hamsi kota uygulaması çerçevesinde, İğneada ve Kıyıköy balıkçı barınaklarında denetimlerinde yapıldığını belirterek 7/24 denetimler süreceğini söyledi.

Vira Haber