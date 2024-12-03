Gazipaşalı Balıkçılar Tekneleri İçin Çözüm Bekliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yat limanından çıkarıldıktan sonra Hacı Musa Çayı'na demirlemek zorunda kalan balıkçılar, teknelerinin batma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, çayın derinleştirilip genişletilmesi ve liman yönetiminden süre tanınmasını talep ediyor.

Balıkçıların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla, Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi öncülüğünde Gazipaşa Yat Limanı'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Ramis Yiğit ve parti yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özkurt ve Necdet Ali Şirin, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, Antalya Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Yıldırım Kırdı ve Gazipaşalı balıkçılar katıldı. Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç, balıkçıların yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, yıllık 114 bin TL'lik ücret talebinin balıkçılar için karşılanamaz olduğunu ifade etti.

Çayın fiziki durumu müsait değil

Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç, Hacı Musa Çayı'nın mevcut fiziki durumunun balıkçılar için uygun olmadığını belirterek, “Küçük tekneler çaya demirledi ancak büyük tekneler, çay ağzının sığ olması sebebiyle çaya giremiyor. Çayın balıkçı barınağı olarak kullanılabilmesi için çay ağzının derinleştirilmesi ve genişletilmesi gerekiyor. İlk selde tüm tekneleri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

Süre istediler

Büyük teknelerin halen limanda beklediğini ve çaya giremeyen teknelerin limandan çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bülüç, “Liman yönetimi ödeme yapmamamız durumunda teknelerimizi çıkaracak. Çayda yapılacak çalışmalar tamamlanıncaya kadar süre verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Yıldırım Kırdı, “Gazipaşa ilçemizde balıkçılarımızın yaşadığı sorunları titizlikle takip ediyoruz. Burada yaşanan sorunların çözümü için gerekli mercilerle iletişim halindeyiz. Sorunun çözüme kavuşması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

Yapılan görüşmeler sonucunda AK Parti İlçe Başkanı Ramis Yiğit, DSİ yetkilileriyle yaptığı toplantıda çayın genişletilmesi ve derinleştirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması konusunda söz aldı. Toplantıda yer alan Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özkurt ve Necdet Ali Şirin de Gazipaşa Belediyesi'nin balıkçıların yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için her türlü desteği vereceğini dile getirdiler.

Gazipaşalı balıkçılar, yaşanan sorunlara kalıcı bir çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulunmaya devam ediyor. Çayın uygun hale getirilmesi ve liman yönetiminin balıkçılara süre tanıması, bölgede balıkçılık yapan birçok kişinin geçimini sürdürebilmesi açısından kritik önem taşıyor. DSİ'nin ve Gazipaşa Belediyesinin çalışmaları başlatması ve sürecin hızla ilerlemesi, Gazipaşa'daki balıkçılar için en büyük beklenti.

Vira Haber