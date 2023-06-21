Doğal Hayatı Koruma Vakfı: "Sahil Sahiplen"

Marmara Yelken Kulübü'ndeki basın toplantısında konuşan WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, bir yandan sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederken, bir yandan da doğa koruma alanındaki sorunlar hakkında farkındalık yaratmak için çabaladıklarını söyledi.

Kalem, bu çerçevede 2030 yılına kadar doğaya karışan plastiği sıfırlamayı hedeflediklerini dile getirerek, bu hedefe yönelik ana yollardan birinin ise şehirlerden doğaya karışan plastik atıklara son vermek olduğunu kaydetti.

Plastik atıklarla ilgili bazı veriler paylaşan Kalem, her yıl 20 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını, bunların yüzde 80'inin karasal kaynaklı olduğunu söyledi.

Dünyada bugüne kadar üretilen plastiklerin kütlesinin, tüm kara ve deniz hayvanlarının toplam kütlesinin iki katı olduğuna dikkati çeken Kalem, "Bunun sonucu olarak da besin zincirinin en tepesindeki yırtıcılardan planktonlara kadar dünya üzerindeki bütün türler doğal ortamlarında plastik kirliliğine maruz kalıyor. Deniz kuşlarının yüzde 90'ı, deniz kaplumbağalarının yüzde 52'si plastik yutuyor. Bu da onların beslenmelerini etkiliyor, sindirim sistemlerini bozuyor ve iç yaralanmalara yol açıyor." diye konuştu.

Kalem, Türkiye'nin dört bir yanından denizlerdeki kirliliği ölçmek ve değerlendirmek için okulları, gönüllü grupları projeye davet ettiklerini söyledi.

WWF-Türkiye Plastik Projeleri Uzmanı Togay Tanyolaç, projenin detayları hakkında bilgiler paylaştı. Projenin bir temizlik hareketi olmadığını vurgulayan Tanyolaç, yaptıkları çabanın daha çok kirliliğin niteliğini ve niceliğini ortaya koymak olduğunu aktardı.

Sahil temizliği ve atık tasnifinin nasıl yapılacağı konusunda gönüllülere eğitimler vereceklerini belirten Tanyolaç, "Denizlerimizdeki kirliliği kıyı temizliğiyle ölçümlemeye gayret edeceğiz. Bu topladığımız verileri de açık kaynak şeklinde sitemizde yayınlayacağız. Bilimsel çalışma yapmak isteyenlere de kapımız sonuna kadar açık olacak." dedi.

Topluluk daha sonra Erenköy sahilinde plastik atık topladı.

Atık toplayanlar arasında yer alan proje gönüllüsü ve dizi oyuncusu Ali Aksöz de böyle bir projenin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ne kadar çok böyle proje hayata geçerse hepimiz ve üstünde yaşadığımız gezegen için daha iyi olacak. Benim özel önem verdiğim bir konu. Ama insan tek başına bir metrekarelik yeri temizleyebiliyor. Dolayısıyla bunun herkese sirayet etmesi gerekiyor. Örnek olabiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Vira Haber