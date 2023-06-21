İMEAK DTO Aliağa Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut’un da katıldığı toplantının gündeminde oda faaliyetleri, Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programı detayları yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İMEAK DTO Aliağa Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Haziran ayı faaliyet raporunun da toplantıya katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“Sporculara Destek Olmaya Devam Ediyoruz”

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sorumluluk alanlarında bulunan kulüp ve sporculara destek olmaya devam ettiklerini belirterek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek şöyle devam etti: “Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından 9-10-11 Haziran tarihleri arasında Avşa Adası’nda gerçekleştirilen ‘Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası’ müsabakasında Aliağa’mızı temsil eden Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Derneği’ne ve yine Türkiye Yelken Federasyonu ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliğinin Aliağa Şakran’da 9-10-11 Haziran tarihleri arasında düzenlediği “Valilik Kupası” yelken yarışlarına katılan, Aliağa Şakran Yelken ve Su Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği’ne Oda olarak sponsor olduk. Bölgemizde gerçekleştirilen böylesi güzel organizasyonlarda bizleri temsil ederek gururlandıran ve denizciliğin gelişmesine katkı sağlayan tüm sporcu kardeşlerime ve kulüplerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.

“Aliağa konteyner elleçleme de en yüksek artış oranını yakalayan liman başkanlığı konumunda”

“Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Şimşek, “2023 yılı Ocak ve Mayıs döneminde elleçlenen net ton 33 Milyon 621 bin 652 ton olmuştur. İlk 4 ay ile kıyasladığımızda Kocaeli Limanlarında elleçlenen tonla eşit konuma gelmiş durumdayız. Geçen seneye oranlandığında ise çok az bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılının ilk 5 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 50 milyon 822 bin 785 ton olmuştur. 2022 yılının aynı dönemine göre % 6 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk 5 ayında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında geçen senenin aynı dönemine göre Aliağa ilk 5 sıradaki diğer limanlara göre en yüksek artış oranını yakalayan liman başkanlığı konumundadır. 2022 yılının aynı döneminde elleçlenen 620 bin 432 bin TEU yaklaşık % 5 artış oranıyla 649 bin 859 TEU gelmiştir. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2023 yılı Ocak ve Mayıs dönemi uğrak yapan gemi sayısı 2 bin 681 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 2 bin 509 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 6 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz.”

“Kabotaj Kanunu’nun Kabulünün 97. Yıldönümünü Coşkuyla Kutlayacağız”

1 Temmuz Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan ifadesini daha da anlamlı kılan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 97. Yıldönümünü sorumluluk alanlarında coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Başkan Şimşek, “ Bu yıl Kurban Bayram’ı nedeni ile kutlamalarımızı 3 Temmuz pazartesi günü düzenleyeceğiz. Kutlama kapsamında düzenlenecek organizasyonlarda sorumluluk sahamızda bulunan Foça, Dikili ve Ayvalık ilçelerine denizcilerimizin ve halkımızın bir araya gelerek coşkuyla kutlaması amacı ile Oda olarak desteklerimizi sunduk. 3 Temmuz’da Aliağa’da da resmi tören düzenleyeceğiz. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek resmi tören saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam edecek. Daha sonra, Deniz Şehitlerimiz için denize çelenk bırakılmasıyla tören son bulacak. Aynı gün saat 19:00’da Avcı Ramadan Rekreasyon alanında bulunan Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği’nde (ALDER) lokma ve dondurma ikramı yapılacak.”

“Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 41. Kuruluş yıl dönümü ve Kurban Bayramımız Kutlu Olsun”

Konuşmasını Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 41. Kuruluş yıl dönümünü ve Kurban Bayramı’nı tebrik ederek sonlandıran Şimşek; “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve kara sularımızın korunması ve güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ‘41. Kuruluş yıl dönümü ’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği mübarek günlerden olan Kurban Bayramı’nızı kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle geçireceğiniz nice bayramlar diliyorum.” Dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber