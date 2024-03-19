Doğaseverler, Kıyı Kirliliğine Dikkat Çekti

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Kazıklı Körfezi oldu. Doğal peyzajını koruyan Ege’nin en bakir kıyılarının olduğu Kazıklı Körfezi’nde çevre temalı bir etkinlik yapan doğaseverler, Aydın başta olmak üzere doğal peyzajlarıyla kendine hayran bırakan Ege kıyılarına dikkat çekerek, kıyıları kirletenlere gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.



Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek “Doğal peyzajını koruyan Ege’nin en bakir kıyılarının olduğu Kazıklı Körfezi’nde turist rehberi üyemiz Hakan Bahçecioğlu’yla birlikte çevre temalı bir etkinlik yaptık. 12 yıl önce yaptığımız etkinlik sonrası körfez kıyılarında ne gibi değişimler yaşanmış incelemelerde bulunduk. Balık çiftlikleri açığa alındıktan sonra, denizin daha temiz hale geldiğini ve suların daha berrak olduğunu gördük. Geçmiş yıllarda dünya yatçılarının önemli uğrak yerlerinden biri olan doğa harikası kıyılara balık çiftlikleri kurulduğunda, yatların körfeze girmediklerini, çiftliklerin deniz ekosisteminde nasıl değişimler oluşturduğunu anlattık. 12 yıl geçmesine ve balık çiftlikleri açığa alınmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik kıyı şeridinde olumlu yönde hiçbir değişikliğin olmadığını, aksine bazı koyların daha da kirlendiğini tespit ettik. Rüzgarın da etkisiyle kıyılardan uçuşan çöplerin makiliklerin, çalıların içini doldurduğunu, eski kireç ocaklarının içlerin dolu olduğunu, ormanlık alanın içlerine kadar taşındığını tespit ettik. Bakir kıyılara vuran yunusların ve carettaların denize atılan atıkları yutarak, sindirim ve boşaltım sistemlerini tıkamasından dolayı öldüklerini düşünüyoruz. Bu kıyıların temizlenebilmesi için yerel yönetimlerle birlikte yüzlerce insanın günlerce temizlik yapması gerekir. Ayrıca kirletenlerin bilindiği bu atıkları niçin başkaları temizlemek zorunda kalsın? Muğla Valiliği ve Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bu bölgede bir inceleme yaparak, kıyıları bu hale getirenleri tespit edip, gerekli yaptırımları uygulayarak, kirleten şirketlere temizletmeli ve denizin ve kıyıların kirletilmemesi için önlemler almalıdır. Ege’nin en güzel kıyılarından biri olan Kazıklı Körfezi’nin güzelliğine hayran kaldık, kıyılarının hoyratça kirletilmesini üzüldük” dedi.

Vira Haber