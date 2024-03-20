Marmaris’te 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 7’si çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Vira Haber