Doğu Akdeniz’de can pazarı!

KKTC açıklarında rutin arama kurtarma faaliyeti yürüten KKTC Havacılık Birlik Komutanlığı’na bağlı helikopterler ile sahil güvenlik botları, Türkiye ile Kıbrıs adası arasındaki uluslararası sularda motoru bozulan bir tekne içindeki 14 Suriyeli yasadışı göçmeni ölümden son anda kurtardı.

Kurtarma operasyonu dün gece yarısı gerçekleştirildi.

KKTC’ye yasadışı göçmen getirileceği ihbarını alan sahil güvenlik komutanlığı, bölgede arama kurtarma tatbikatı yapan helikopterli unsurlarla hemen temasa geçti.

KKTC’nin Karpaz burnunun açıklarında uluslararası sularda motoru bozulan ve akıntıyla sürüklenen bir sürat teknesi içinde 14 Suriyeli’ye ulaşıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeliler, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bota alındı. Sürat teknesi ise, KKTC’nin Gazimağusa limanına çekildi.

Vira Haber