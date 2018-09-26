Çin, Venezuela'ya 'Yüzen Hastane' gönderdi

Sağlık sistemi çöken Venezuela'ya Çin tarafından destek amacıyla gönderilen hastane gemisi La Guaira Limanı'na demir attı. "Yüzen hastane" bir hafta süreyle binlerce hastaya bedava sağlık hizmeti sunacak.

Çin gemisini karşılamak için yapılan törene Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de katıldı.

Lopez, geminin ülkelerine gönderilmesinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırıldığını söyledi.

Bu ziyaret sırasında ayrıca Venezuela'nın, kendisinden en çok alacaklı ülkelerden Çin'e petrol ihracatını artırması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Venezuela'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı baş gösterdi ve kamu hizmetleri büyük darbe aldı. Muhalefet ise Çin'in Venezuela'ya hastane gemisi göndermiş olmasının krizin boyutlarını ortaya koyduğu görüşünde.

'Gerçek diplomasi'

Savunma Bakanı Lopez Çin'e dostane jesti için teşekkür etti ve bu dostluğun iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyledi.

"40 ülkeyi ziyaret ettikten sonra Venezuela'ya ulaşan bu gemiyi karşılamak büyük bir zevk" diyen Lopez sözlerini "İşte gerçek diplomasi böyle yapılır: Somut işbirliği adımlarıyla" diye sürdürdü.

Venezuela hükümeti, ekonomik krizden öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutuyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta önümüzdeki günlerde Venezuela yönetimine karşı bir dizi adım atacaklarını ve bunu kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti.

Başkan Donald Trump da daha önce Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu "diktatör" diye nitelendirmiş ve Venezuela hükümetini "muhalif eylemcileri yasadışı bir şekilde gözaltına almak, dövmek ve öldürmekle" suçlamıştı.

Geçen yıl ekonomik krizin derinleştiği Venezuera'da yüz binlerce kişi de ülkeyi terketti. Birleşmiş Milletler'e göre 2014 yılından bu yılın Haziran ayına kadar 2 milyon 300 bin Venezuelalı ülkeden ayrıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ekonomiyi yeniden ayakları üzerine kaldırmakta yardım almak amacıyla geçen hafta Çin'i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Çin ile Venezuela arasında 28 ticaret ve yatırım anlaşması imzalandı.

Venezuela Çin'e petrol ihracatını günde 1 milyon varile çıkaracağını da açıkladı. Anlaşmalardan biri Venezuela'nın zor durumdaki petrol sektörünü yeniden yapılandırmak için 5 milyar dolar yatırım yapılmasını içeriyor.

Ancak Çin, Venezuela hükümetine yeni finansman sağlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmış değil.

Vira Haber