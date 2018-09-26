Tatvan'a yapılacak iskeleler için ilk kazma vuruldu

Van Gölü kıyısındaki Kale Mahallesi Polis Kampı mevki ve Kıyıdüzü mevkiinde yapılacak olan iskelelerden biri olan Polis Kampı mevkiindeki iskele için ilk kazma vuruldu.

Tatvan Belediyesi tarafından hazırlanan Tekne Yanaşma Yeri Projesi kapsamında, Kale Mahallesi ve Kıyıdüzü mevkisinde yapılacak olan tekne yanaşma iskelelerinin ilk temel kazıkları çakıldı. Toplam 20 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde olacak olan iskele için Van Gölü’nün içine kazıklar çakıldı. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan ilk iskelenin hemen ardından ikinci iskelenin yapımına başlanacağı ve her iki iskelenin de bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

İskele çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılacak olan iskelelerle ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, çalışma kapsamında Tatvan'a 2 yeni iskele kurulacağını söyledi. Tatvan’a 2 adet yeni iskele kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Aksoy, yeni iskelelerin turizme katkı sunacağını kaydetti.

'VAN GÖLÜ'NE SIRTIMIZI DEĞİL,ÖNÜMÜZÜ DÖNMÜŞ OLDUK'

Başkan Aksoy, "Bu proje sayesinde Van Gölü’nün Tatvan sahiline ilk etapta 2 adet tekne yanaşma yeri kazandırdık ve daha sonra 2 adet yeni iskele daha kazandırmayı planlıyoruz. Bu iskelelerle beraber aynı zamanda tekne yanaşma yerleri de yapılacak. Yeni iskelelerin biri Kıyıdüzü mevkisinde, diğeri ise Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından ilçenin Van Gölü sahilinde yapılan Tatvan Aqua Park Su Sporları Kompleksi yanına kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan iskelelerin ilk temel kazıkları çakılıyor ve inşallah çok kısa bir sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. İskeleler iklim şartlarına dayanıklı demir ayaklı ve demir iskeletten oluşuyor, üzeri ise ahşap olacak.

İskele 20 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Ben özellikle bu iskelelerin yapılmasında büyük emeği olan milletvekillerimize, müsteşarımıza ve Adana 5. Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından da sahil düzenlenme çalışması yürütülüyor. Bu kompleks ve iskele çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber tekne turları başlayacak. Çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar buraya gelerek güzel vakitler geçirebilecek. Biz Van Gölü’ne artık sırtımızı değil, önümüzü dönmüş olduk. Burası teknelerle, yelkenlerle ve diğer su sporları aktiviteleriyle canlanacak. Bu proje ve yapılan çalışmalar turizme katkı sunacak" diye konuştu.

Vira Haber