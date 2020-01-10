“Doğu Akdeniz’de gereken tüm adımları attık”

Basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz'e dair hukuk bazlı tüm adımları attıklarını belirterek şöyle konuştu: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir.

AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir.

2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir."

Vira Haber