“Bir Yılda 439 Faaliyete Katıldık”

"Bu yıl 4 milyonun üzerinden kazanç sağlayacağız"

Toplantıda bir konuşma yapan Nadir Alpaslan, 2018 yılı itibarıyla 29 milyar dolar olan turizm gelirlerimizi 2023 yılı sonunda 65 milyar dolara, 41 milyon olan turist sayımızı da 75 milyona yükseltmeyi, dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’de turizm çeşitliliğinin artırılması ve tüm ülkeye yayılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alpaslan, şunları söyledi:

“Deniz turizmi konusunda öncelikli ne tür sıkıntılarınız var, mevzuatta ne gibi düzenlemeler yapılması konusunda bakanlık olarak bir çalışma başlattık, belirli bir düzeye getirdik. Bu ay bitmeden çalışmayı sizlerle ve ilgili sektör temsilcileriyle paylaşıp, çalıştaylar düzenleyerek, sizlerin de talepleri doğrultusunda mevzuatımızı güncellememiz gerekiyor. Yine önemli bir potansiyeli olan dalış turizmi konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle askeri yasak bölgeler ve denizdeki arkeolojik bölgelerdeki dalış yasağı ile ilgili Haziran ayında çıkarttığımız bir yasa ile bunları dalış turizmine açılabilir hale getirdik. Yine Haziran ayında çıkarttığımız yasa ile yabancı bayrakları yatların ülkemizde ticaret yapmalarını yasakladık. Böylece bizim kendi gemilerimizin, yerli araçlarımız deniz ticaretinden daha fazla faydalanmasını ve oradaki portföyümüzün daha fazla büyümesini arzu ettik. Bu yasa da çıktı ve 2020 itibarıyla yürürlüğü giriyor. Bundan sonra yabancı bayraklı yatlar ülkemizde ticaret yapamayacaklar.”

Kruvaziyer turizminde 2016 yılında yaşanılan daralmadan sonra 2018 ve 2019 yıllarında tekrar eski potansiyeline dönme yolunda gelişmeler olduğuna dikkat çeken Alpaslan, “Bu çerçevede sanırım Mart ayında hizmete girecek Galataport projemiz ve hemen ardından belki 2022’de Yenikapı’da yap-işlet devret modeliyle yeni liman hizmete girecek. Kruvaziyer turizmde 2013, 2014’lerde 2 milyon sayılarına ulaşmıştık. Biz 2023’e kadar yapacağımız yatırımlar ve tanıtım çalışmalarıyla bu 2 milyonun çok rahatlıkla 4 milyonun üzerine çıkabileceğini, ciddi bir turizm geliri alacağımızı hesaplamaktayız.” diye konuştu.

2020 Yılında Deniz Taşımacılığında Daha İyimser Bir Senaryo Mümkün

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da yaptığı konuşmada, yurtta ve dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi, denizcilik sektörüne ilişkin son rakamları paylaştı.

Dünya deniz taşımacılığında 2010 yılından itibaren bakıldığında 2109 yılının denizcilik kazançları açısından olumlu yükselişlere sahne olduğunu belirten Tamer Kıran, Clarkson verilerine göre; 2019 yılında denizde taşınan yük miktarının düşük bir artış oranı %1.1 ile 11.9 milyar tona ulaştığını, buna karşılık küresel filo büyüklüğünün 2 milyar DWT olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Kazançlar açısından değerlendirmeyi açarsak; ClarkSea endeksi %24 artışla 2019 yılı sonunda günlük 15.082 dolar gerçekleşti. 2000-2010 arası yılların ortalaması 22 bin dolar ve 2010-2020 arası yılların ortalaması 12 bin dolar düzeyinde olduğu dikkate alınırsa en azından 2019 yılı kapanışında toparlanma yönündeki gelişme daha net anlaşılıyor. Bu önemli yükselişte ana pay sahibi segment %166 artış ile 41.364 dolara ulaşan VLCC olmuştur. Ayrıca gaz segmentlerinde ve büyük konteyner gemilerinde önemli yükselişler kaydedilirken, dökme yük segmentinde ortalama bazda düşüş yaşandı.”

Miktar bazında taşınan yük miktarının çok az artmasına ve filo toplamında yükselme olmasına karşın ortalama bazda kazançlarda yükselme gözlendiğini anlatan Tamer Kıran, “Kazanç tarafında saydığımız segmentlerde kazançların, dökme segmentindeki olumsuzluğa rağmen ortalamayı yukarı çekmesidir. Dökme yükteki olumsuz gelişmenin ana kaynağı ise Brezilya kaynaklı demir cevheri arzındaki düşüşe dayalıydı. Çin’deki canlanma ve ticaret savaşının yumuşaması olasılığı ile 2020 yılında deniz taşımacılığında daha iyimser bir senaryo mümkün olabilecektir.” diye konuştu.

Tamer Kıran, “Önümüzdeki günlerin ana konuları olarak; karbon ve alternatif yakıt konularıyla “yeşil” taşımacılık, gemi inşada toparlanma dönemi, ticari rota ve trendlerdeki değişim, gemi finansında yeni gelişmeler, dijital teknoloji olacak görünüyor.” dedi.

“Bir Yılda 439 Faaliyete Katıldık”

2019 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmenin gayreti içinde olduklarını belirten Tamer Kıran, bakanlıklarımız ve üst çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere tüm kesimlerle tam bir işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Deniz Ticaret Odası ve TOBB toplantıları, Üniversite Mütevelli Heyet Toplantıları, açılışlar, ziyaretler, çalıştaylar, panel ve konferanslar olmak üzere bir yılda tam 439 faaliyete katıldığını bildiren Tamer Kıran, bu faaliyetlerden 33’ünü, Yönetim Kurulu, sektör meclisleri, komite ve koordinasyon kurul toplantıları olmak üzere TOBB ile ilgili olanların oluşturduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanının 8 programına katıldığını belirten Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası yönetimi olarak geçtiğimiz yıl 40 yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını söyledi.

Tamer Kıran, geçtiğimiz yıl boyunca 10 şube ziyaretinde bulunduklarını belirterek, “İnşallah her şubemizi yılda bir kere böyle ziyaret etmek arzusundayız.” dedi.

Çok Önemli 4 Konuda Mesafe Alındı

Yıl içinde yaptıkları birçok faaliyet içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde çok önemli 4 konuda mesafe alındığını belirten Tamer Kıran, bunları şöyle sıraladı:

Bunlardan birincisi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girerek, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesislerin, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini ibraz süreleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İkinci husus; Odamızca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunularak gemi acentelik hizmetleri (kabotaj seferi yapan gemilere verilen gemi acentelik hizmetleri hariç olmak üzere), gemilere verilen gümrüksüz satış hizmetleri ile yabancı bayraklı gemilere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen kazançların döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamına alınması talep edilmiştir. Bu talebimiz, TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yapılan değişiklik ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 17.ve 17/A kapsamında gerçekleştirilecek döviz kredisi kullanımlarında döviz geliri olarak kabul edilmiştir.

Üçüncü husus; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" 08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 31/12/2018 tarihli "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Dördüncü konu ise; Odamızca, yapılan girişimler sonucunda 02.01.2019 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayınlanmış, bahse konu Kararda su ürünleri toptan satışı yerlerinde balık teslimleri %1 KDV kapsamına alınması sağlanmıştır.

Toplantının sonunda, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a plaket takdim edildi.

Vira Haber