İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesindeki 7 ihracatçı birliği ile geçen yıl 7,5 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, 2018'e göre yaklaşık yüzde 8'lik artış kaydetti. İİB’den yapılan açıklamaya göre; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), geçen yılda, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 5,2 artırarak, 1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. GYHİB, aralık ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 188 artışla, 111 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, aralık ayında Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranla artıran sektörü oldu.

İSHİB ise yüzde 1,5 oranında artış gösterdi

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB) ise 2019 yılında toplam ihracatı 770 milyon dolar oldu. Birlik, geçtiğimiz yıla kıyasla, yüzde 1,5 oranında ihracat artışı sağladı. İSHİB, aralık ayında ise 66 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

"Ortalamanın 4 katı ihracat artışı yakaladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, Türkiye’nin büyümesine katkı yapmak için ihracatçılar olarak geçen yılı oldukça yoğun bir şekilde, çalışarak geçirdiklerini belirtti.

Seven, İİB olarak yüzde 8 ihracat artışı ile başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydederek, “2019 yılında, Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artış gösterirken, biz Türkiye ortalamasının 4 katı kadar ihracat artışı yakaladık. 2019 yılında değer bazında en fazla Avrupa Birliği ülkelerine ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılında farklı ülkelerden gelecek alım heyetleri, dünyadaki önemli fuarlara milli katılımlarımız, yeni Ur-Ge projelerimiz ile yolumuza devam ederek ve ihracatımıza yeni pazarlar katarak ihracat artışı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber