Doğu Akdeniz'de turizmcilerin yüzü gülüyor

Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezi Mersin'de otellerde yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranı turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Okulların kapanması ve seçimlerin geride kalmasının ardından özellikle yerli turistlerin ve gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği Mersin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor. Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil bandının yanı sıra tarihi ve kültürel mekanlarıyla da tatilcilere birçok alternatif sunan kentte, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlar büyük ilgi görüyor.

Mersin'in tatil denince ilk akla gelen yeri olan ve UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi bölgesinde de otellerde neredeyse yer bulunmuyor.

Mavi bayraklı plajıyla öne çıkan bölgeye gelenler Akdeniz'in maviliklerinde yüzmenin yanı sıra Yörük kültürünü yansıtan mekanlarda da yöresel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Geçici Miras Listesinde yer alan Kızkalesi bölgesindeki otel ve pansiyonların neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Kızkalesi'ndeki esnaf ve işletmelerin yüzünün güldüğünü anlatan Öztop, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Öztop, Kızkalesi sahilinin derin olmaması nedeniyle özellikle çocuklu aileler için vazgeçilmez olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Pırıl pırıl, çok mavi, tertemiz bir denizimiz var. Çocuklu ailelerin rahatlıkla denize girebileceği bir bölge. Yaklaşık 30 metreden sonra derinliğin başladığı bir yer burası. Birçok kişi tarafından tercih edilen, uğrak yerlerden biri. Kızkalesi'nde yaklaşık 104 otel, motel, pansiyon ve yıldızlı otel hizmet vermekte. Doluluk oranımız yüzde 100'e yakın. Temmuz ayında başlayan doluluk oranının Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda işletmeler ve oteller rezervasyon almış durumda."

Öztop, bölgeye gelenlerin tatillerini sadece denizle sınırlı tutmadıklarının altını çizerek, "Burada denize girenler daha sonra Toros Dağları'nda Yörüklerin kaldıklarını bölgeye giderek, onların kültürünü öğrenebiliyorlar. Ayrıca konuklarımız bölgedeki tarihi mekanları da gezebiliyor." dedi.

Kızkalesi'ndeki bir otelin müdürü olan Nur Kaya da seçimlerden sonra başlayan hareketliliğin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, "Sezon çok iyi geçiyor. İlgiden oldukça memnunuz. Gelecek ay bayramın da etkisiyle tatil bölgelerinde daha da yoğunluk yaşanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaya, bölgeye gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Tatil için ailesiyle Konya'nın Ereğli ilçesinden Kızkalesi'ne gelen Üzeyir Duman da çocuklarının özellikle Kızkalesi'nin denizini çok sevdiğini ifade etti.

Duman, deniz çok derin olmadığı için insanların ailesiyle çok rahat hareket edebildiğini aktararak, "Biz Kızkalesi'ni gerçekten çok seviyoruz. 2 yıldır buraya geliyoruz. Bölgedeki otellerin hizmetlerinden de çok memnunuz. Kızkalesi'nin kumu ve denizi gerçekten çok güzel. Ailece tatil yapmak için ideal bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Frankfurt şehrinden gelen Deniz Güler ise son 10 yıldır tatil için Mersin'i tercih ettiğini belirterek, "Buraya geldiğimde kendimi çok rahatta hissediyorum. Burada yeni arkadaşlar da edindim." ifadesini kullandı.

Vira Haber