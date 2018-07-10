Karadeniz’de Sea Breeze 2018 Tatbikatı başladı

Karadeniz’de Ukrayna’nın ev sahipliğinde "Sea Breeze-2018" askeri tatbikatı başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Odessa Limanı'ndan başlayan askeri tatbikat için tören düzenlendiği kaydedildi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülkenin deniz kuvvetlerinin katıldığı askeri tatbikatın Odessa ve Nikolayev bölgelerinde süreceği belirtilen açıklamada, Karadeniz’in kuzeybatısında gerçekleşecek tatbikata 29 savaş gemisi, bir denizaltı, 25 uçak ve yaklaşık 3 bin askerin katıldığı bildirildi.

Barışı destekleme harekatı ve deniz güvenliği konularında katılımcı ülkelerin deniz unsurları arasında iş birliğini ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikata, Türkiye ve ABD de katılıyor. Tatbikat, 21 Temmuz’a kadar sürecek.

Vira Haber