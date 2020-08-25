Doğu Akdeniz’de Türkiye’den Yeni Hamle

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında savaş gemileri eşliğinde, Yavuz sondaj gemisi de Kıbrıs açıklarında Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz arama ve hidrokarbon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Libya'daki gelişmeler dikkate alındığında Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliği daha da arttı. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede son yıllarda artan hareketlilik Türkiye'yi yeni arayışlara itti. Başta ABD, İsrail ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta askeri üs edinme çalışmaları bunda etkili oldu. Adada askeri bir liman için önceki yıl ilk temaslar başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir ekip bu amaçla KKTC'ye gitmiş ve ilk görüşmeleri gerçekleştirmişti.

GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Suların son yıllarda giderek ısındığı Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalara başlamasıyla birlikte bölgede bulunan savaş gemilerinin lojistik anlamda güçlendirilmesi kararı alınmıştı. Buna göre savaş gemilerinin KKTC'de Gazimağusa veya İskele ilçelerinde ikmal yapabileceği bir liman için yer tespit çalışması yapıldı. Türkiye'yi, KKTC yönetimi deniz limanı konusuna destekliyor. Gazimağusa veya İskele'de bir deniz limanı kurulması konusunda gerekli çalışmalar başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın lojistik liman için bir planlama yaptığı ve çalışmaların etüt aşamasında olduğu kaydedildi. Etüt çalışmaları sonrasında adımların hızlanacağı ifade ediliyor.

Vira Haber