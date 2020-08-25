Muğla’da Son Dakika Gelişmesi Yasal İşlem Başlatılacak

Pina Yarımadası'ndaki oteller bölgesinde deniz tabanına yapılan beton duvarlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek tutanak tutuldu.

Ekiplerin, duvarları ören oteller hakkında gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulayacakları öğrenildi.

Bölgedeki oteller de deniz tabanına yapılan beton duvarları vinç yardımıyla çıkararak gemiye yükledi.

Bölgedeki beton blokların hepsinin tamamının çıkarılması ve deniz tabanının temizlenmesinin ardından yetkililerin tekrar bölgeye gelerek tutanak hazırlayacağı belirtildi.

Vira Haber