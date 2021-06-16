Doğu Marmara’ya ‘Müsilaj’ Çıkarması

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre Marmara Denizi’nde adeta bir çevre felaketi doğuran deniz salyasına karşı bilim insanlarının çabaları devam ediyor. Deniz salyası üzerinde klinik çalışmalarını sürdüren İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü R/V Alemdar II araştırma gemisi ile yeni bir sefere çıktı. Prof. Cem Gazioglu, Prof. Nuray Çağlar, Doç. Hüsne Altıok gibi 12 bilim insanının katılacağı Doğu Marmara bilim seferine Milliyet’te katılıyor. Seferin sonuçlarını 4 üniversiteden bilim insanları değerlendirecek. 3 aydır Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyasının çözüm yollarını arayan bilim insanları açık denizde bilimsel araştırmalarını sürdürüyor. 63 metre boyuyla Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı araştırma gemisi olan R/V Alemdar II’deki bilim insanları Doğu Marmara’ya doğru yola çıktı. Gemideki bilim insanları müsilaj örnekleri alırken, derinlik, sıcaklık ve oksijen oranı gibi değerlerinde ölçümünü yaparak çözüm metotlarını inceleyecek.

Sefere kimler katılıyor?

3-4 gün sürmesi planlanan sefer öncesi gemiye gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bilim insanlarının çabalarının müsilajın giderilmesi için yol haritası olduğunu belirtti. Bilimsel seferin liderliğini kimyasal oşinograf Prof. Dr. Nuray Çağlar üstleniyor. Sefere İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü deniz bilimci Prof. Dr. Cem Gazioglu, fiziksel oşinograf Doç. Dr. Hüsne Altıok, Doç. Dr. Abdullah Aksu, Doç. Dr. Ömer Suat Taşkın, Doç. Dr. Nazlı Demirel Erol, mikrobiyolog Dr. Öğretim üyesi Tuğba Ünsal, deniz biyoloğu Dr. Güzin Gül, araştırma görevlileri İrşad Bayırhan, Yaprak Gürkan ve İlayda Destan Öztürk katılıyor.

Sefer sırasında deniz salyasının giderilmesi için yoğun klinik çalışmalar yürüten hidrobiyolog Prof. Dr. Neslihan Özdelice, mikrobiyolog Prof. Dr. Gülşen Altuğ için de ölçüm ve örnekleme yapılacak. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Zerrin Aktaş ile Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Şanlı da çalışmaların sonuçlarını değerlendirecek.

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