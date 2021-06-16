Mersin Limanı'nda 1 Ton Kokain Ele Geçirildi

Mersin’de Türkiye tarihinin en yüksek miktarda kokain ele geçirilen operasyonu gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirdi.

Operasyonun ayrıntılarını Tucaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Muş, ele geçirilen miktarın Türkiye’de ele geçirilen en yüksek kokain oranı olduğunu açıkladı.

Sergilenen uyuşturucunun görselini de paylaşan Bakan Muş, “Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Geçen ay Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirilmişti

Mayıs ayında Suriye açıklarında bir başaralı operasyon daha gerçekleştirilmişti. Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesine yapılan ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ele geçirilen uyuşturucu Mersin'de sergilenmişti.

Vira Haber