İMEAK DTO Aliağa Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Tarkan Avcı başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Ayvalıkta yaşanan doğal afet sonrası yapılan çalışmalar, Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

MEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Tarkan Avcı başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Ayvalıkta yaşanan doğal afet sonrası yapılan çalışmalar, Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Nisan ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Mayıs ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN İMEAK DTO ALİAĞA ŞUBESİ OLARAK ÜYELERİMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK”

Geçtiğimiz ay, sağanak yağış ve fırtınanın vurduğu Ayvalık ve Dikili’de 300’e yakın irili ufaklı teknenin batmasıyla sonuçlanan felaketten etkilenen vatandaşlara ve üyelere geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek şunları söyledi: “Ayvalık ve Dikili İlçelerimizde 21 Mayıs sabahı saat 06.00 civarı sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Ayvalık ve Dikili ilçelerimizde toplam 300 üzerinde irili ufaklı teknenin batmasına sebep olmuştur. Öncelikle bu felaketi yaşayan vatandaşlarımız ve üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaketin hemen ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Balıkesir Valimiz Hasan Şıdak ve Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran bölgeye çok hızlı bir şekilde gelerek gerekli olan yardımları devreye almışlardır. Bizde İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu olarak olayın yaşandığı ilk günden itibaren sahada üyelerimizle yan yana olup mülki ve idari amirlerimizle birlikte özellikle Ayvalık’ta gezi tekneci üyelerimizin ağır hasar gören tekneleri için mehlem olması açısından gerekli yardımlarımızı yaptık. Bu konuda inanılmaz bir hızda hareket ederek bu desteği sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“TOBB’DEN NEFES KREDİSİ”

COVİD-19 salgını nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, İMEAK Deniz Ticaret Odasının maddi katkıları ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile ‘TOBB Nefes Kredisi’nin 1 Haziran itibariyle hayata geçirildiğini belirten Başkan Adem Şimşek: “Başvurular; odamızdan alınacak faaliyet belgesi ile birlikte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından yapılabilecektir.” dedi.

Dünya Çevre Gününün kutlandığı bu günlerde tüm deniz canlılarını ve bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaj probleminin yaşanmasının çok üzücü olduğunu belirten Adem Şimşek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj temizleme işlemi gerçekleştiriyor. Bizim sorumluluk sahalarımıza ve eşsiz güney kıyılarımıza ulaşmadan bir an önce temiz denizlerimize kavuşmayı diliyorum.” dedi.

“SEKTÖR OLARAK YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “2021 yılının ilk 5 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 591 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 42,5 milyon groston, Netton olarak ise 27,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 212 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde 12,9 pay ile 2. sırada yer aldı. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın ilk beş aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 2 Bin 284 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021’in ilk 5 ayının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 5 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 11 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara bakarak sektör olarak ekonomide yükselişimize devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Şimşek konuşmasını Babalar Günü’nü ile 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber