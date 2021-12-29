Doğusel: 2022’de Ekonomide Olumlu Gelişmeler Bekliyoruz

Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal Başkanlığında yapılan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Aralık Ayı Meclis Toplantısına Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Kayahan, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Koguan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak, Denizcilik Meslek Liseleri yöneticileri, Balıkçı Kooperatifleri ve Yelken Kulüpleri katıldı. Toplantıda eğitimciler; özellikle denizcilik alanında eğitimin önemini ve staj imkânlarını, Dr. Onur Sabri Durak ise 2021 yılı dünya deniz ticareti ve ekonomik gelişmelerine dönük bilgileri aktardı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise, denizcilik sektöründeki gelişmeleri, Şubenin 2021 yılı faaliyetlerini ve 2022 yılı iş programı ile güncel ekonomik verileri paylaştı.

Türk Ekonomisine İhracat Rakamları Damga Vurdu

Doğusel, “2021, tıpkı 2020 gibi Covid-19 pandemisinin sosyal yaşamdan ekonomiye, üretimden iş yaşamına kadar her alanı etkilediği bir yıldı. Fakat buna rağmen Türk ekonomisinde üretim çarklarının döndüğünü, ülkemizin ve kentimizin ihracat rakamlarının her ay daha iyi bir noktaya taşındığına şahit olduk. Üretimimiz ve ihracatımız Türk ekonomisini ayakta tutan en önemli etkenlerden biriydi” dedi.

Güçlü Kurumsal Yapı İle Hızlı Faaliyet

Başkan Doğusel, 2021’in İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi için de önemli bir yıl olduğunu, henüz 3 yaşında olan Şubenin daha güçlü ve kurumsal yapısı ile önemli çalışmalara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Doğusel, “Pandemi gibi insanları eve kapatan, iş hayatını olumsuz etkileyen bir süreci yaşamamıza rağmen, hiç durmadığımız, hep koştuğumuz bir yılı geride bıraktık. İçinde denizin ve ekonomimin olduğu, diğer yandan kentsel ve ülkeye dönük sorunların çözümüne dair yapılan tüm toplantılarda İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak yerimizi aldık. Gerek şubemiz, gerekse de paydaş kurumlarımızın düzenlediği 5 çalıştay, 44 toplantıya katılım sağladık” dedi.

Çevre, Turizm Ve Eğitim Faaliyetlerine Ağırlık Verildi

Turizm çalıştayından Körfez’in lojistik haritası çalıştayına kadar, müsilaj çalıştayından denizcilik zirvesine kadar, Şubenin her yerde temsil edildiğini ifade eden Doğusel, “Marmara Denizi için bir felaket olan müsilaj sorununun çözümüne dair, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde düzenlenen eylem planı, fuar ve turizme dönük etkinliklerin yanı sıra denize dair farkındalığın artırılması için düzenlediğimiz yarışmalar da kentte ses getirdi. Bu etkinlikler ve yarışmaların Kocaeli’nin denize ve turizme dönük yüzünü ülkemize göstermesi açısından sonuç alıcı olduğunu görmek bizleri memnun etti” dedi. Doğusel, iş birliği protokollerini, eğitim ve yayın faaliyetlerini 2021 yılında çok önemsediklerini, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi ile Sualtı Kültürel Mirasımızı Keşfediyoruz adlı kitabı da yayınlayarak denizcilik tarihine geçecek bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Ekonomik Verilerdeki Gelişmelere Değindi

Doğusel daha sonra, Kocaeli’nin ekonomik verilerinden bahsetti. Doğusel, “2021 yılı Kocaeli için üretim ve ihracatın rekor üzerine rekor kırdığı bir yıl oldu. Neredeyse her ay bir önceki ayın ihracat rakamlarını geçtik. Geçtiğimiz yıl 12 ayda ulaştığımız ihracat rakamlarına yılın ilk 10 ayında ulaştık. Kocaeli’nin ihracatta yakaladığı ivmenin sürekli devam etmesi bizleri memnun etti. Bu durumun ülke ekonomisine ve cari açığın kapatılmasına da etkisi büyük oldu.

Büyük Artış Yaşandı

İlk 11 ayda Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 2 bin 655 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 6 bin 117. Toplam gemi sayısı ise 8 bin 772. İlk 11 ayda en çok geminin Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktada birinci konumda ve oranı ise yüzde 18,7. Yük elleçlemesinde bu yılın ilk 11 ayında Kocaeli yine birinci durumda. Kocaeli, 74 milyon ton yük elleçlemesi ile ülke toplamından yüzde 15,5 pay almaktadır. Kocaeli Gümrük Müdürlüğü verilerine göre ilk 11 ayda ihracatımızda yüzde 29’luk, ithalatımızda ise yüzde 40,8’lik bir artış görülmüştür. İhracatta 30 milyar 53 milyon dolar, ithalatta ise, 53 milyar 743 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirilmiştir. İhracatta Derince, ithalatta ise Dilovası öne çıkan gümrük kapıları olmuştur” dedi. Meclis üyeleri sektörel sorunlara değindikten sonra 2022 yılı yeni yıl dileklerini ileterek meclis toplantısı sona erdi.

Vira Haber