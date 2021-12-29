Deniz Suyu Gemiye Sıçradı Hepsi Dondu

Rusya'daki ağır hava koşulları sonucu Sun Rio isimli gemide ortaya çıkan manzarayı görmek için bölgede yaşayanlar evlerinden çıktı. -19 dereceyi bulan hava koşulları nedeniyle yetkililer vinçleri devreye soktu. Gemi kaptanı, deniz suyunun gemiye sıçradığını ve kalın bir kabuğa dönüştüğünü söyledi.

Aşırı hava koşulları nedeniyle kalın buz tabakalarıyla kaplanmış düzinelerce arabanın bir Rus limanına teslim edilirken ortaya çıkan görüntüleri, görenleri hayrete düşürdü.

Dailymail.co.uk'da yer alan habere göre, olağandışı soğuk ve rüzgarlı hava koşulları, Toyota'ların ve Honda'ların Sun Rio isimli gemide Vladivostok'a vardıklarında kalın bir donmuş deniz suyu tabakasıyla kaplanmasına neden oldu.

Donmuş araçlar, Rusya'nın Pasifik başkentinde -19 derece sıcaklıkta bir vinçle güverteden kaldırılmak zorunda kaldı. Bazılarının 20 santim kalınlığa kadar buzla kaplı olduğu bildirildi.

İkinci el Japon arabaları, yerel yollar için 'direksiyonun ters tarafta olmasına' rağmen Rusya'da oldukça popüler. Japon Denizi boyunca düzenli bir ihracat pazarı bulunuyor. Gemi buzlanması, nemli deniz rüzgarı ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle oluşur ve bu da geminin yana yatmasına ve devrilme riskinin artmasına neden olabilir.

'MODELİNİ BİLE ANLAYAMIYORSUNUZ'

72 yaşındaki yerel deniz kaptanı Pyotr Osichansky, "Aralık ayındayız ve deniz dalgalı ve rüzgarlı. Deniz suyu gemiye sıçrıyor ve kalın bir buz kabuğuna dönüşüyor. Bu yıl rüzgarlar normalden çok daha kuvvetli" dedi.

Panama'ya kayıtlı gemiden buzlu arabaların kaldırıldığını görmek için insanlar kalabalıklar halinde dışarı çıktı. Bu görüntüleri izlemeye gelenlerden birisi, "Arabalar o kadar buzlu ki, aracın modelini bile anlayamıyorsunuz" dedi.