Doğusel: Marmara Denizi Eylem Planının Bir Parçası Olacağız

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Marmara Denizi’ni müsilaj tehlikesinden kurtarmak amacıyla hazırlanan 22 maddelik eylem planını desteklediklerini ve bu uygulamaların bir parçası olacaklarını açıkladı: “En başından beri bu tehlike gündemimizin birinci maddesi olmuştur. Eylem planı hazırlanmasını olumlu buluyoruz” dedi.

Doğusel'in açıklaması şöyle;

"Marmara Belediyeler Birliği’nin Marmara Denizi’nin müsilajdan arındırılmasına yönelik çalıştayının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı eylem planı, denizimizi tehdit eden bu sorundan kurtulmamız açısından ümit vericidir.

Bilindiği gibi müsilaj, salt deniz kirliliği ile alakalı olmasa da ve iklim değişikliği, suyun akış hızı, sudaki soğuk sıcak dengesi gibi unsurlar da deniz salyasının ortaya çıkmasında etkili kabul edilse de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan plan bu sorundan belirli bir sürede kurtulmamız açısından değerlidir.

22 maddeden oluşan ve Çevre Bakanlığı yetkililerinin, bilim insanlarının, belediye başkanları ve bürokratlarının katkılarıyla hazırlanan bu plan, bir yandan denizimizden müsilajın arındırılmasını, diğer yandan da çağa uygun arıtma sistemlerinin hayata geçirilmesini öngörmektedir. Öte yandan tarımsal gelişim, temizlik maddelerinde organik ürünlerinin tercih edilmesi, gemilerin 7/24 denetlenmesi, yüzey sularının denize ulaşmamasının sağlanması, balıkçılığın ekosisteme uygun olarak yapılması ve en önemlisi vatandaşları bilgilendirici çalışmaların yapılması da eylem planı içinde yer almaktadır.

Bu eylem planının hayata geçmesinin ardından Marmara Denizi’nin yalnızca müsilajdan arındırılması değil, aynı zamanda gözbebeğimiz olan iç denizimizin diğer çevresel tehditleri de bertaraf edeceği düşüncesindeyiz.

Defaatle belirttiğimiz gibi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Marmara Denizi’ne turizm, kültür ve spor gibi çok önemli unsurları önceleyerek yaklaşmaktadır. Sualtı yaşamının tanıtılmasına dönük çalışmalar, yüzme kursları, deniz sporlarına verilen destekler, yediden yetmişe her yaş grubuna verilen eğitimler, sosyal sorumluluk faaliyetleri, turizme dönük tanıtım çalışmaları, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Valilik, Liman Başkanlığı, belediyeler ve üniversiteler ile birlikte hayata geçirilen projeler, yapılan çalışmaların yalnızca birkaçıdır. Bu açıdan müsilaj tehdidi de en baştan itibaren şubemizin gündeminde olmuş ve gerek meclis toplantılarımızda gerekse de kamuoyuna yönelik açıklamalarımızda bu soruna dair çözüm önerilerimiz yer almıştır.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak Marmara Denizi için büyük tehdit olan müsilaja karşı hazırlanan eylem planına da tam destek verdiğimizi ve bu tehdite karşı ortak eylem planının bir parçası olacağımızı ifade etmek isteriz.

Ortak eylem planının hazırlanmasını ve hayata geçmesini sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve birlik üyelerine, Marmara Denizi’ne kıyı olan şehirlerimizin belediye başkanlarına ve bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.”

Vira Haber