KOSDER'den Marmara Denizi’nde Seyir Yapacak Gemiler İçin Uyarı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) tarafından yayımlanan tavsiye metni şöyle:

"Son zamanlarda Marmara Denizi’nde yoğun bir şekilde görülen müsilaj (deniz salyası) sorunu, bu bölgeye uğrayan gemilerin soğutma ve balast sistemleri üzerindeki filtreleri kısa sürede tıkayarak olumsuz durumlara neden olmaktadır. Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) olarak; üye firmalarımızın ve sektörümüzün diğer paydaşlarının Marmara Denizi’ne uğrayacak gemilerindeki mürettebatın aşağıda belirtilen maddeleri dikkate almalarını tavsiye etmekteyiz.

Box Cooler olan gemilerimizde LT sıcaklığını sürekli takip altında tutup gerekirse yol kesilip makinelerin hararet yapmasının önlenmesi.

Box Cooler olmayan gemilerimizin deniz suyu basıncını sürekli kontrol altında tutup basınç düşmesi durumunda kinistin filtrelerini temizlemesi.

Balast alım işlemlerinin limanda minimumda tutulması.

Liman beklemelerinde; soğutma suyuna ihtiyacı olmayan liman veya emergency jeneratörlerinin mümkünse çalıştırılması.

Gemi boş kondisyondayken derin kinistin valflerinin açık, üst kinistin valflerinin kapalı olması (Kinistin deniz suyu alıcısı deniz yüzeyinden aşağıda, deniz dibinden yukarda; yani orta yerlerde) kinistin sandığına gelecek olan salyaları minimuma indirecektir.

Gemi yüklü durumdayken kinistin valflerinin açık-kapalı pozisyonları boş pozisyondakinin tersi olması; yani alt (derin) kinistin valfinin kapalı, üst kinistin valfinin açık olması. Gene kinistin alıcıları deniz seviyesinin ortasına geleceğinden, salyaların kinistin sandığına girmesi minimumda olacaktır.

Gemi boş kondisyondayken (balastlı) kinistin alıcıları yukarda kalıyorsa, makinedeki soğutma kulerleri balast tanklarında bulunan balast suyu kullanılarak boğaz geçişinde kullanılabilir.

Denizde seyir yaparken mümkün olduğunca deniz salyasının olmadığı yerlerden gidilmesi (Deniz trafiğini bozmayacak şekilde).

Gemide sancak ve iskele kinistin alıcı devreleri mevcuttur. Bunların bir tarafını yani; iskele kinistinlerini kapatıp sadece sancak kinistin valflerinin açık bırakılması (ya da tam tersi valflerin), kinistin filtresinin tıkanmaya başladığı anlaşıldığında (pompa basıncı düştüğünde) hemen kapalı olan kinistin valflerini açıp, açık olan kinistin valflerinin kapatılması, burada açık olan taraftan kinistin devresine deniz suyu geleceğinden tıkalı olan kinistin fıltresininin temizlenmesi fırsatı doğacaktır. **Kinistin valflerinin çalışır ve görevlerini yapacak durumda olması gerekmektedir.

Kinistin sandığı içinde olan gömme kulerler için gemilerin mümkün olduğu kadar deniz salyası olmayan yerlerde seyir yapmaları gerekmektedir. Tehlikeli olan bölgelerin ise mümkünse gündüz geçilmesi daha uygun olacaktır."

Vira Haber