Logitrans 15. Yılını Kutluyor!

Gabari dışı, ağır yük ve proje taşımacılığında önemli anlaşmalar imzalayarak yılın ilk yarısı geçtiğimiz yıla oranla hacmini ikiye katladı.

2021’in ilk 6 ayını özmal araç yatırımlarına 30 adet çekici ve 30 adet römork alımı ile tamamlayan firma, yıl sonuna dek bu sayıyı arttırmayı hedefliyor. Eylül ayında yapılacak 10 adet çekici ve 20 adet römorkla beraber 2021’i büyüme yılı ilan eden Logitrans, depo alanını da genişletti.

Logitrans, İstanbul Tuzla Orhanlı’da bulunan yeni 5000m²’lik deposuyla, müşterilerine raflı ya da rafsız ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip depolama hizmeti sunmaya başladı. Standart depo operasyonlarına ek olarak;

-Katma Değerli Hizmetler,

-WMS,

-Etiketleme,

-Barkodlama,

-Sipariş Yönetimi gibi birçok hizmet sunan firma, ürün hareketlerini de eş zamanlı olarak müşterilerine iletmektedir.

Taşımacılık ve depolamanın yanında, E-Ticaret Entegrasyon Çözümleri konusunda ilklere imza atan Logitrans, ihracata hareket getirmeye devam ediyor. Rusya’nın en büyük pazaryeri olan Ozon.ru’dan sonra, Polonya’da Allegro, Ukrayna’da Modnacasta ve EMEA bölgesi için ise Zoodmall ile anlaşarak son yılların yerli ihracatçılar için en önemli firması konumuna geldi.

Her zaman büyüme ve kesintisiz hizmet sunma anlayışıyla hareket eden Logitrans, bugün 12 ülkede, 18 ofisiyle ve tüm dünyada 55 acentesiyle fark yaratmaya devam ediyor.

Vira Haber