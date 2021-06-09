Şirketler Plastik Kirliliğine Karşı Harekete Geçiyor

Yarınlara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak, okyanus ve denizlerin temiz kalmasını sağlamak için plastik kirliliğinin önüne geçmek büyük önem taşıyor. Ancak Ellen MacArthur Vakfı’nın 2016 yılında yayınladığı raporda plastik kirliliğinin hızını kesmeden artacağı tahmin ediliyor. Bununla beraber tüketimde öngörülen büyüme göz önüne alındığında 2050 yılı itibariyle denizlerin balıktan daha fazla plastik (ağırlıkça) içereceği öngörüsü ciddi bir durumla karşı karşıya geldiğimizi gösteriyor. Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda ekosistemdeki tüm canlılarını birbirine bağlayan su, hava ve topraktan herhangi birinde olan kirlenmenin hızlıca diğerlerine hareket ederek tüm sistemi etkilediğini görüyoruz.

34 şirket plastik kirliliği ile mücadeleye yönelik taahhütlerini açıkladı

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğiyle hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) plastik meselesinin ortak çözümünde iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla 2019 yılının sonunda kuruldu. İPG kapsamında 2021 yılı plastik taahhütlerini açıklayacaklarını beyan eden şirketler, bir yılı aşkın süredir etkinlikler, eğitimler ve iyi uygulama paylaşım toplantıları sayesinde taahhüt verme sürecini tamamladılar ve haziran ayında plastik taahhütlerini kamuoyuyla paylaştılar. Buna göre plastik meselesinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla taahhüt verme niyet beyanında bulunan ambalaj, ambalajlı tüketim malları, perakende ve hizmet sektörleri ile dayanıklı tüketim malları ve ham madde üretimi alanlarında faaliyet gösteren 34 şirket, İPGTool veri tabanı üzerinden plastik ayak izlerini ölçerek 2023 yılı için somut hedeflerini belirledi.

Plastik taahhütlerini İPG çatısı altında paylaşan şirketler; 2023 yılına kadar taahhütlerine ilişkin bir ilerleme raporunu yıllık olarak yayınlayacak, küresel ve ulusal savunuculuk ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacak ve iyi uygulamaların yaygınlaşması için İPG’nin bağlantıda olduğu ağlardan yararlanma fırsatı yakalayacak.

İPG’nin plastik meselesinin çözümü için iş dünyasına çağrısı sürüyor

Yarınlara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için zamanın her geçen gün azaldığı bir süreçte şirketlerin plastik kirliliği ile mücadeleye destek vermesi ve kendilerine hedef belirlemesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İPG, tüm şirketleri plastik meselesinin çözümünde ortak olmaya davet ediyor. Girişim 2022 yılında taahhütlerini açıklamak isteyen şirketlerin de katılımı için yeni bir çağrı başlatmaya hazırlanıyor. 2021 yılında taahhütlerini açıklayan şirketler hedeflerini gerçekleştirmek üzere operasyonları yürütürken, 2022’ye hazırlanacak şirketler için de İPG atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

İş Dünyası Plastik Girişimi programı kapsamında taahhüt veren şirketler;

Allianz

Anadolu Efes

Anadolu Grubu

Arçelik

Borusan Holding

Borusan Lojistik

Boyner Grup

Danone Waters

Deloitte

Divan

Dow

Eczacıbaşı Holding

Elif Plastik

Garanti BBVA

IC İçtaş İnşaat

Kibar Holding

Koç Holding

LAV

Migros

Nestle

Organik Kimya

P&G

Sabancı Holding

Siemens

Sunar NP

Sütaş

TSKB

Turkcell

Unilever

Vestel Beyaz Eşya

Vestel Elektronik

Yaşar Holding

Yıldız Holding

Zorlu Holding

Vira Haber