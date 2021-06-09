Denizcilik Sektörü İhracatında %280 Oranında Artış!

12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Informa Markets tarafından düzenlenecek Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, dünya denizcilerini 16. Kez Türk denizcilik sektörü profesyonelleri ile Viaport Marina Tuzla İstanbul’da buluşturacak.

“Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında yaklaşık 321 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.”

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, sektörün ihracat rakamlarını değerlendirdi. Seven, “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak geçen ay olduğu gibi nisan ayında da, Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranlı artıran sektörleri arasında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yüksek teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran ihracat yapmamızın başarımızda payı çok büyük” dedi.

“Nisan’da en fazla balıkçı gemisi ve römorkör ihracatı yapıldı.”

Sektörün alt kalemlerine bakıldığında nisan ayında yapılan ihracatın 45 milyon doları balıkçı gemileri; 43 milyon doları römorkör; 10 milyon doları yatlar; 7 milyon doları diğer deniz araçları tipleri, 5 milyon doları ise yan sanayi ihracatı olarak kaydedildi.

En fazla ihracat Norveç’e

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e nisanda 45 milyon 611 bin dolarlık ihracat yapıldı. Norveç’e yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 519 oranında artış gösterdi. GYHİB Başkanı Seven, “İhracatımızın büyük kısmını Norveç'e giden balıkçı gemileri ve farklı ülkelere giden römorkörler oluşturuyor” dedi.

Norveç'i, 15 milyon 349 bin dolarla Romanya, 8 milyon 488 bin dolarla Estonya, 7 milyon 507 bin dolarla Marshall Adaları ve 7 milyon 204 bin dolarla İzlanda takip etti.

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörünün 2021 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdiği ihracatını da değerlendiren Seven, şunları söyledi: “Rakamları ilk dört ay için genişlettiğimiz zaman toplam 321 milyon dolarlık ihracatımızın dağılımı ise şöyle; ihracatımızın yarıya yakınına tekabül eden 147 milyon dolarlık kısmını Norveç’e yapılan balıkçı gemisi ihracatları oluşturmakta. Estonya, Romanya, İzlanda, Kanada, Şili ile Birleşik Krallık gibi ülkelere yapılmış 50 milyon dolarlık römorkör ihracatımız bulunuyor. Ardından 32.5 milyon doları motor yat ihracatından oluşan (21 milyon doları Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik olarak gerçekleştirilmiş) toplam 39 milyon dolarlık yat ürün grubu ihracatımız var. Yat ihracatımızın ardından 28.2 milyon dolar tutarında deniz tankeri ile 20.4 milyon dolar tutarında da yan sanayi ihracatı gerçekleştirdik. Bu ürün gruplarının yanı sıra diğer yüzen araçlar ve gemiler olarak da 36 milyon dolara yakın ihracatımız bulunmakta. Tersanelerimizde yapımı devam eden ve teslimini önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz gemilerimiz bulunuyor. İhracat artışımızın ilerleyen aylarda da devam edeceğini öngörmekteyiz” dedi.

“Fuarlar İhracata Katkı Sunuyor.”

Türkiye'de düzenlenen gemi ve yat sektörlerine ilişkin fuarların yerel ve uluslararası sektör paydaşlarının bir araya gelmesi noktasında önem arz ettiğinin altını çizen Seven, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak yurt dışında gerçekleştirilen sektörel fuarlarda Türkiye’nin milli katılımını üstleniyor, ülkemizde gerçekleşen sektörel fuarların da hem ülkemiz hem de Türkiye gemi ve yat inşa sektörlerinin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması noktasında desteklerde bulunuyoruz. Bu itibarla, ülkemizin önde gelen uluslararası sektörel organizasyonlarından Exposhipping İstanbul Fuarı’nın sektörümüze olumlu katkılar sağlamaya devam edeceğini umarak, 2021 yılında gerçekleşecek organizasyon için başarılar diliyorum.

“Dünya Denizcileri Exposhipping İstanbul’da Buluşacak.”

Exposhipping İstanbul Fuar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, “küresel ticaretin en önemli kanallarından biri olan denizcilik sektörünün faaliyetini aksatmadan sürdürüyor olması öncelikli hedeftir. Ülkemizde tersaneler ve yan sanayi üretim tesisleri alınan önlemler ile salgın sürecinde de faaliyetlerine devam etmiş hatta bu dönemde ihracat rekorları kırarak üstün bir performans sergilemiştir” dedi. Göksel, “Mevcut tamir-bakım aktiviteleri artarak devam ederken, yeni inşa alanında öne çıkan niş ürün yelpazemiz, inovatif çözümler ile farklı gemi tiplerinde hayata geçirilen İLKler ve Avrupa başta olmak üzere 130'dan fazla ülkeye bu ürünleri ihraç etmenin gururunu taşıyoruz. Askeri alanda son teknoloji ile donatılmış kendi askeri gemisini inşa edebilen ve ihracatını yapabilen bir ülke konumundayız. Mega yat ihracatında da dünya üçüncülüğümüzü uzun yıllardır koruyoruz.

Bu başarılı tablonun arkasında yer alan tüm sektör firmalarımız, liderlerimiz, çalışma arkadaşlarımız İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın liderliğinde Exposhipping Istanbul markası altında biraraya geliyor olacaklar. Sadece fuar değil, alanında uzman konukların sunumları ve güncel konuların ele alındığı konferans program ile de sektöre değer katan oturumlar ve buluşmalara ev sahipliği yapıyor olacağız.” dedi.

“AllSecure Standartları ile fuar alanında maksimum hijyen ve güvenli ortam sağlanacak.”

Exposhipping İstanbul Fuar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, Exposhipping İstanbul’un denizcilik sektörü için en verimli ihracat platformu olmasının yanında pandemiye karşı en etkili sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığına da dikkat çekti. Fuar, dünyanın en büyük etkinlik organizatörü Informa tarafından geliştirilen ‘Temizlik ve Hijyen’, ‘Fiziksel Mesafe’ ile ‘Tespit ve Koruma’yı kapsayan AllSecure Standartları’na göre düzenlenecek.

Vira Haber